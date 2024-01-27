



Патриарх Кирилл объявил "войну" Дню святого Валентина

Патриарх Кирилл призвал запретить в России празднование Дня святого Валентина.



Глава РПЦ обвинил этот праздник в пропаганде свободной любки без вступления брак с целью продолжения рода.



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"Слава Богу, на законодательном уровне запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью", - посетовал он.



Глава РПЦ предложил вместо этого проводить в школах курс "семьеведения", чтобы ознакомить школьников "со всеми сферами семейной жизни". Кирилл также раскритиковал Хэллоуин, призвав избавить культурное пространство РФ от "безобразной вакханалии".