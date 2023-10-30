Новости » Политика
Патриарх Кирилл о Дагестане: попытка посеять рознь между мусульманами и евреями
30.10.2023 14:54 Алина Груднева

Патриарх Кирилл о Дагестане: попытка посеять рознь между мусульманами и евреями

Патриарх всея Руси Кирилл прокомментировал антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы в Дагестане.

"Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке", - сказал он.

Кирилл выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призвал прислушаться к их словам.

"Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы