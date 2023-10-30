



Патриарх Кирилл о Дагестане: попытка посеять рознь между мусульманами и евреями

Патриарх всея Руси Кирилл прокомментировал антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы в Дагестане.



"Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке", - сказал он.



Кирилл выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призвал прислушаться к их словам.



"Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране", - добавил он.