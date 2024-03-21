



Папа Римский вновь заговорил о мире, но про "белый флаг" все же промолчал

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал Украину к мирным переговорам с Россией.



Соответствующее заявление понтифика распространил официальный портал Ватикана.



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"Никогда не забывайте о том, что война - это всегда поражение. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры", - сказал он.





Это было первое заявление понтифика после того, как из-за его слов про "белый флаг" разгорелся скандал во всем мире.



Он упомянул "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые страдают от ужаса войны".

