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Папа Римский вновь заговорил о мире, но про "белый флаг" все же промолчал
21.03.2024 09:44 Алина Груднева

Папа Римский вновь заговорил о мире, но про "белый флаг" все же промолчал

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал Украину к мирным переговорам с Россией.

Соответствующее заявление понтифика распространил официальный портал Ватикана.

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"Никогда не забывайте о том, что война - это всегда поражение. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры", - сказал он.


Это было первое заявление понтифика после того, как из-за его слов про "белый флаг" разгорелся скандал во всем мире.

Он упомянул "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые страдают от ужаса войны".
 

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