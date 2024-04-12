



Папа Франциск совершит 12-дневную поездку по Азии в сентябре

В сентябре Папа Римский Франциск посетит Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур, объявил Ватикан в пятницу, 12 апреля. Это амбициозная поездка, которая может стать испытанием для здоровья 87-летнего папы.



Поездка, которая продлится со 2 по 13 сентября и охватит в общей сложности около 30 000 километров, станет самой продолжительной для аргентинца с тех пор, как он стал главой католической церкви в 2013 году.



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"Он посетит Джакарту с 3 по 6 сентября, Порт-Морсби и Ванимо с 6 по 9 сентября, Дили с 9 по 11 сентября и Сингапур с 11 по 13 сентября", - говорится в заявлении Ватикана.



Визит, который станет его первым зарубежным визитом с сентября прошлого года, планировался уже несколько месяцев, но проблемы со здоровьем понтифика вызывали вопросы о том, состоится ли он.





