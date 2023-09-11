



Палестинские ученые осудили антисемитские высказывания Аббаса в окрытом письме

Группа палестинских ученых и интеллектуалов подписала в воскресенье, 10 сентября, открытое письмо, в котором осуждает “морально и политически предосудительные комментарии”, сделанные главой ПА Махмудом Аббасом о Холокосте и происхождении евреев-ашкенази.



Письмо было подписано более чем сотней “палестинских ученых, писателей, художников и активистов из всех слоев общества”, в основном живущих в США и Европе, и опубликовано в Twitter Даной Эль-Курд, доцентом кафедры политологии Ричмондского университета в Вирджинии.



В письме резко осуждается искажение Аббасом Холокоста.



“Нацистский геноцид еврейского народа был порожден антисемитизмом, фашизмом и расизмом. Мы категорически отвергаем любые попытки умалить, исказить или оправдать антисемитизм, преступления нацистов против человечества или исторический ревизионизм в отношении Холокоста”, – считают авторы письма.