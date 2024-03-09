



Отправка войск в Украину: Франция создает альянс

Париж создает альянс стран, готовых к отправке западных войск в Украине.



По данным Politico, этот вопрос обсуждался в Литве, где министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился с коллегами из стран Балтии и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



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"Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России. Поэтому мы решим между собой", - сказал Сежурне.



Ранее он намекнул на то, что западные эксперты могут быть отправлены в Украину для помощи в разминировании, а не для непосредственного участия в войне.