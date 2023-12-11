От ЕС потребовали введения санкций против ХАМАСа
Министры иностранных дел Германии, Франции и Италии призывают Евросоюз ввести санкции против ХАМАСа и сторонников террористической организации.
По данным информационного агентства Reuters, соответствующее письмо было направлено главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
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"Экстренное принятие санкций позволит послать мощный сигнал относительно приверженности ЕС противостоянию ХАМАСу и солидарности Израилю", - сказано в письме.