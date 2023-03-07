



Организаторы протестов работали на Эхуда Барака во время выборов 1999 года



Известная израильская журналистка Аела Хасон рассказала в эфире 11-го канала о том, что “организаторы народных протестов против правовой революции” в том или ином виде были связаны с предвыборной кампанией Эхуда Барака в 1999 году.



Йоси Кучик был генеральным директором канцелярии премьер-министра Эхуда Барака. Адвокат Йоси Шер был директором канцелярии премьер-министра Эхуда Барака. Сегодня Шер - “член штаба управления протестами”. Бизнесмен Орни Петрушка - личный друг и донор Эхуда Барака, сегодня он - донор протестов. Эран Шварц был начальником штаба Кучика, сегодня он - начальник центрального штаба протестов.