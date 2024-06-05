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Орбан заявил, что "граждане Венгрии погибают на войне в Украине"
05.06.2024 10:21 Раиса Вовк

Орбан заявил, что "граждане Венгрии погибают на войне в Украине"

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы его страна – единственная в Евросоюзе "чьи граждане гибнут на войне в Украине". Так он аргументировал свою антиукраинскую позицию в интервью итальянской газете Il Giornale.

Он уточнил, что подразумевает венгерское меньшинство на западной части Украины. По словам Орбана, они присоединяются к Вооруженным Силам Украины и гибнут: "Мы единственная страна Европейского Союза, граждане которой гибнут в Украине".

Глава правительства Венгрии признал, что войну начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".

"Мы находимся на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", – заявил Орбан.

Напомним, что 24 мая венгерский премьер заявил, что Россия вряд ли нападет на кого-либо из членов НАТО, поскольку ее войска уже показали пределы своих возможностей в Украине и оказались недостаточно сильными для скорой победы. 

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