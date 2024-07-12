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Орбан сравнил тех, кто поддерживает Байдена, с людьми на "Титанике"
12.07.2024 15:10 Алина Груднева

Орбан сравнил тех, кто поддерживает Байдена, с людьми на "Титанике"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал циничное заявление относительно тех, кто поддерживает президента США Джо Байдена.

По данным Financial Times, об этом сообщают источники.

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По их словам, Орбан сделал резкое сравнение, присутствуя на ужине в Белом доме в кулуарах саммита НАТО.

"Лидеры, которые говорили, что Байден может победить на президентских выборах, подобны тем, кто стоял на "Титанике" и играл на скрипках, пока корабль утонул", - сказал Орбан.

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