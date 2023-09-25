



Орбан рассказал, доколе Венгрия будет ставить Украине палки в колеса

Украина может не рассчитывать на поддержку Венгрии ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока "Украина не восстановит права этнических венгров на своей территории".



Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед парламентом своей страны в понедельник, 25 сентября.



Конфликт между Венгрией и Украиной возник, как считает Орбан, из-за якобы ограничения прав около 150 тысяч этнических венгров на использование своего родного языка, особенно в сфере образования. А после принятия Украиной в 2017 году закона, ограничивающего использование языков меньшинств в школах, этот конфликт обострился, напоминает The Guardian.

