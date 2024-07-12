



Орбан не останавливается. Визит к Трампу

Вероятно Орбан решил “идти до конца”, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза отобрать у Венгрии главенство, которое она, по сути, заняла несколько недель назад. В ЕС никто не уполномачивал Орбана быть “голубем мира” и совершать турне Киев-Россия-Пекин-США. Ладно бы еще к нужным людям с нужными словами ездил. Но нужные люди Орбана совсем не те же самые люди для ЕС. Своим туром премьер Венгрии нарушил внутренние политические договоренности Евросоюза, из-за чего сейчас ведется довольно резкая дискуссия о прекращении главенствования Венгрии в ЕС.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде и обсудил с ним свои "мирные инициативы" по завершению войны в Украине. Об этом он сообщил в соцсети Х в пятницу, 12 июля.



"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - написал Орбан и обнародовал общее фото с Трампом.



