



Орбан написал письмо Путину

Ко многим талантам венгерского премьера Виктора Орбана добавился еще и эпистолярный жанр. Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил его с победой на выборах.



В письме сказано, что Орбан рад сотрудничеству Венгрии и России, которое "основано на взаимном уважении", что позволяет обсуждать важные вопросы "даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации", пишет Magyar Nemzet.



"Венгрия стоит на стороне мира; мы убеждены, что поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира", — пишет Орбан.



Заместитель государственного секретаря, курирующий пресс-службу премьер-министра, Берталан Хаваси заявил, что Орбан заверил Путина в готовности Венгрии расширять сотрудничество между странами в сферах, не ограниченных международным правом.

