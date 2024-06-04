



Опрос: лейбористы Британии готовятся к крупнейшей победе в истории

Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом YouGov, Лейбористская партия Великобритании под руководством Кира Стармера на пороге своей самой крупной победы в истории. Ожидается, что на предстоящих выборах 4 июля партия получит 422 места в парламенте, что станет рекордом для лейбористов и обеспечит большинство, невиданное с 1926 года. В то же время, Консервативная партия под руководством Риши Сунака ожидает катастрофическое поражение, сократившись до 140 мест — это самое значительное снижение за более чем 100 лет. Половина кабинета министров рискует потерять свои места в парламенте.



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Результаты опроса:



После 14 лет в оппозиции Лейбористская партия готовится к крупнейшей победе на всеобщих выборах. Опрос, опубликованный исследовательским институтом YouGov, показывает, что партия центра-левого крыла может получить 422 из 650 мест в Палате общин. Для сравнения, на предыдущих выборах лейбористы получили 202 места, а консерваторы — 365.



Историческое значение:



Если результаты опроса оправдаются, это будет крупнейшее количество мест, когда-либо полученное Лейбористской партией, а консерваторы столкнутся с самым значительным поражением за последние более 100 лет, сравнимым с выборами 1906 года, когда партия получила 131 место. Опрос также прогнозирует, что лейбористы получат абсолютное большинство в 194 места, что станет наибольшим большинством с 1924 года, когда Стэнли Болдуин привел консерваторов к большинству в 208 мест. Ожидаемая победа лейбористов превзойдет даже успех Тони Блэра в 1997 году, когда партия получила большинство в 179 мест.



Поддержка избирателей:



Опрос показывает, что 42.9% избирателей готовы проголосовать за лейбористов, тогда как только 24.5% поддерживают консерваторов. Это означает, что несколько ведущих фигур в руководстве консерваторов, включая министра обороны Гранта Шаппса, лидера Палаты общин Пэнни Мордонт и известного сторонника "Брекзита" Джейкоба Рис-Мога, могут потерять свои места. Всего 12 из 26 министров текущего консервативного кабинета находятся под реальной угрозой исключения из парламента.



Политический контекст:



Общественное мнение в Великобритании на протяжении более года показывает значительное преимущество в 20% и более для лейбористов, после почти 15 лет непрерывного правления Консервативной партией. За последние пять лет консерваторы столкнулись с множеством политических трудностей, включая сложности с "Брекзитом" и различные скандалы, такие как вечеринки во время пандемии коронавируса, что вынудило их неоднократно менять своих лидеров. Опрос включает в себя репрезентативную выборку около 58 тысяч респондентов.



Влияние на будущее



Новый опрос YouGov является первым крупным опросом, проведенным в Великобритании после объявления премьер-министром Риши Сунаком о дате выборов 4 июля. Он показывает, что несмотря на попытки Сунака восстановить Консервативную партию и привести ее к выборам в лучшем состоянии, именно лейбористы продолжили набирать силу в последние месяцы. Если в начале апреля опрос YouGov прогнозировал им 403 места, то теперь предсказывает 19 дополнительных мест.



Новый лидер



Если прогнозы оправдаются, следующим премьер-министром Великобритании станет лидер лейбористов Кир Стармер. В последние годы Стармер прилагал значительные усилия для очистки своей партии от антисемитских и антиизраильских экстремистов, которые стали громкими и откровенными при его предшественнике Джереми Корбине. В первые месяцы после теракта 7 октября Стармер также подвергся критике со стороны радикалов в своей партии за отказ призывать к прекращению огня и за поддержку права Израиля на самооборону в Газе.



