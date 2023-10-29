



Опасения на Западе: оружия для помощи Украине и Израилю может не хватить

На Западе обеспокоены отсутствием достаточных резервных мощностей по производству оружия, чтобы помогать одновременно и Израилю, и Украине.



Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.



"Оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему. Нам нужно больше этого, чтобы гарантировать, что у нас будет продукция, когда она нам понадобится", - подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



В свою очередь, гендиректор Шведского управления оборонной техники Йоран Мортенссон подтвердил, что существуют опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы из-за ограниченных производственных мощностей.



"В Европе и США возникнет еще большая потребность в этих ограниченных производственных мощностях", - отметил он.