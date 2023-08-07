



ООН слышит, как "барабаны ядерной войны бьют снова" и просит не бряцать оружием

"Барабаны ядерной войны бьют снова", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал "некоторые страны" не бряцать ядерным оружием, а полностью отказаться от него, поскольку это единственный способ сделать невозможным риск ядерной войны.



Так, обращаясь из Мемориала мира в Хиросиме в Японии по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш заявил, что в мире усилились ядерные риски и "барабаны ядерной войны бьют снова".



"Ядерная тень, которая появилась во времена Холодной войны, снова возникла. И некоторые страны снова без раздумий бряцают ядерным оружием, угрожая использовать эти инструменты уничтожения", - заявил Гуттереш.



Он призвал мировое сообщество выступить как единое целое в вопросе о полной ликвидации всего ядерного оружия.



"Государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда не использовать его", - заявил Гуттереш.



Тем временем в Вене идут переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые завершатся 11 августа.



Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 года, подписанное как ядерными, так и неядерными государствами, направлено на предотвращение распространения ядерного оружия и достижение цели ядерного разоружения. В центре договора лежит идея, что неядерные государства соглашаются никогда не покупать и не производить ядерное оружие, а ядерные государства в обмен соглашаются делиться преимуществами технологии, одновременно продолжая усилия по разоружению и ликвидации ядерных арсеналов.



В марте президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси.



Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не исключают никакого варианта, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие и еще больше дестабилизировать регион.