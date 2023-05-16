



ООН настаивает на продлении зернового соглашения

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что продолжаются усилия для продлению соглашения, которое позволит безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины, пишет УНН.



Он призвал достичь соглашения о продлении Черноморской зерновой инициативы после того, как на прошлой неделе переговоры зашли в тупик - Россия угрожала выйти из соглашения из-за якобы препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.



"Продолжение Черноморской инициативы имеет решающее значение, равно как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию", - сказал Гриффитс.



На прошлой неделе Гриффитс встретился с высокопоставленными чиновниками из России и Украины в Стамбуле в Турции, но сказал, что Россия не согласилась продлить соглашение. "Россия требует возобновить работу трубопровода, по которому поставляется российский аммиак в украинский черноморский порт, к чему подталкивает ООН", - говорится в сообщении.



Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил, что Россия виновата в том, что пока не удалось продлить зерновое соглашение, и что россия не заинтересована в переговорах о продлении зернового соглашения.



Напомним, Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.