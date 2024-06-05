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ОМОН сорвал вечер памяти Навального в Москве
05.06.2024 09:22 Алина Груднева

ОМОН сорвал вечер памяти Навального в Москве

Во вторник, 4 июня, ОМОН сорвал вечер памяти оппозиционера Алексея Навального в Москве.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

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Силовики ворвались в один из лофтом в Москве где проходил вечер памяти по случаю дня рождения умершего в колонии оппозиционера. Всех участников допросили, после чего отпустили. По данным издания Sota, на участников мероприятия составили донос.

В тот же день житель Москвы вышел к Соловецкому камню с плакатом "Место Путина в тюрьме". Силовики его избили и пригрозили отправить воевать против Украины.

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