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Ольмерт обвинил Нетаниягу в "бандитизме"
24.01.2023 09:44 Алина Груднева

Ольмерт обвинил Нетаниягу в "бандитизме"

Эхуд Ольмерт выступил с очередной резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующий комментарий он предоставил "Кан Решет Бет".

По словам Ольмерта, Нетаниягу за три года якобы доказал, что его личные интересы важнее блага государства.

"БАГАЦ дисквалифицировал Дери, и теперь премьер-министр хочет обмануть суд. Биби — все тот же Биби, которым всегда был. Он использует бандитизм и насилие, чтобы спасти собственную шкуру", - сказал он.
 

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