Ольмерт обвинил Нетаниягу в "бандитизме"
Эхуд Ольмерт выступил с очередной резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Соответствующий комментарий он предоставил "Кан Решет Бет".
По словам Ольмерта, Нетаниягу за три года якобы доказал, что его личные интересы важнее блага государства.
"БАГАЦ дисквалифицировал Дери, и теперь премьер-министр хочет обмануть суд. Биби — все тот же Биби, которым всегда был. Он использует бандитизм и насилие, чтобы спасти собственную шкуру", - сказал он.