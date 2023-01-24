



Ольмерт обвинил Нетаниягу в "бандитизме"

Эхуд Ольмерт выступил с очередной резкой критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Соответствующий комментарий он предоставил "Кан Решет Бет".



По словам Ольмерта, Нетаниягу за три года якобы доказал, что его личные интересы важнее блага государства.



"БАГАЦ дисквалифицировал Дери, и теперь премьер-министр хочет обмануть суд. Биби — все тот же Биби, которым всегда был. Он использует бандитизм и насилие, чтобы спасти собственную шкуру", - сказал он.

