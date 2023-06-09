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Нир Баркат
09.06.2023 10:05 Евгения Маркова

Охрана Барката подралась с протестующими во время визита министра в Бостон

Согласно кадрам, распространяемым в социальных сетях, в четверг охрана министра экономики Нира Барката вступила в схватку с антиправительственными демонстрантами в бостонском отеле.

На видео можно наблюдать, как Баркат идет по коридору отеля в окружении охранников, а несколько демонстрантов кричат ​​”позор” депутату от “Ликуда”, снимая все на свои телефоны. Видно, как охрана отталкивает демонстрантов, но один из протестующих, минуя охрану, бежит  с телефоном к Баркату. В этот момент один из охранников хватает его и отбрасывает назад, а затем другой охранник его бьет. Согласно заявлению офиса министра, протестующий напал на Барката и впоследствии был арестован.

В заявлении руководства национального протестного движения говорится, что “команда Барката позвонила в федеральную полицию и сообщила, что Баркат подвергся нападению. Как хорошо видно на этом видео, мужчина, брошенный на землю, снимал видео на свой телефон и явно ни на кого не нападал”. Протестное движение заявило, что схваченный демонстрант не мог ходить после инцидента и был доставлен в больницу.

Баркат столкнулся с антиправительственными демонстрантами на ряде мероприятий во время визита в США в преддверии ежегодного Парада празднования Израиля. Когда министр прибыл в Нью-Йорк, протестующие ждали его в его отеле в 6 часов утра и в течение недели собирались в местах других его публичных выступлений. В городе также прошли демонстрации против других законодателей коалиции.

Баркат отменил встречу в консульстве Израиля в Бостоне в четверг на фоне постоянных протестов против приезда в США законодателей коалиции.

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