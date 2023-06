Охрана Барката подралась с протестующими во время визита министра в Бостон

Согласно кадрам, распространяемым в социальных сетях, в четверг охрана министра экономики Нира Барката вступила в схватку с антиправительственными демонстрантами в бостонском отеле.



На видео можно наблюдать, как Баркат идет по коридору отеля в окружении охранников, а несколько демонстрантов кричат ​​”позор” депутату от “Ликуда”, снимая все на свои телефоны. Видно, как охрана отталкивает демонстрантов, но один из протестующих, минуя охрану, бежит с телефоном к Баркату. В этот момент один из охранников хватает его и отбрасывает назад, а затем другой охранник его бьет. Согласно заявлению офиса министра, протестующий напал на Барката и впоследствии был арестован.



В заявлении руководства национального протестного движения говорится, что “команда Барката позвонила в федеральную полицию и сообщила, что Баркат подвергся нападению. Как хорошо видно на этом видео, мужчина, брошенный на землю, снимал видео на свой телефон и явно ни на кого не нападал”. Протестное движение заявило, что схваченный демонстрант не мог ходить после инцидента и был доставлен в больницу.





Boston, MA, a short while ago:



Pro-Democracy protesters were violently assaulted by the security detail of Nir Barkat, Israel's Economy Minister. This happened at the Park Plaza hotel when Barkat exited an elevator on his way to meet with Jewish community organization. ➡️ pic.twitter.com/ub7uF03trt