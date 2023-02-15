



Официально: утвержден закон о лишении террористов гражданства

В среду, 15 февраля, пленум Кнессета официально утвердил во втором и третьем чтениях закон о лишении террористов гражданства.



Его поддержали 94 законодателя, против выступили лишь 10 человек.



"Сейчас в Кнессете мы утвердили законопроект председателя коалиции Офира Каца о лишении гражданства и депортации террористов. Наш ответ террору - это мощный удар по нему", - сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Инициативу активно поддерживали не только сторонники Каца, но и многие члены оппозиции. Она представляла собой поправку в Закону о гражданстве Израиля 1952 года. Утвержденный закон будет применяться как к израильским гражданам, так и к жителям, заключенным в тюрьму по обвинению в терроризме, пособничестве террору, нанесении ущерба суверенитету Израиля, подстрекательстве к войне или помощи врагу во время войны.



Законодательная инициатива позволяет министру внутренних дел отменить статус вышеуказанных лиц. Террорист, получающий от ПА пособие за свою деятельность, будет депортирован по решению глав МВД и минюста с одобрения суда в течение максимум полутора месяцев.



Также будут расширены возможности лишения гражданства лиц, не имеющих второго гражданства, при условии, что они имеют постоянный вид на жительство за пределами Израиля. После аннулирования гражданства человеку будет отказано во въезде в страну.