



Арабские депутаты в гневе из-за закона о лишении террористов гражданства

Члены "Хадаш-Таал" раскритиковали принятый сегодня в Кнессете закон о лишении террористов гражданства или вида на жительство.



По словам арабских депутатов, пункт о депортации террористов, которые получают пособия от Палестинской автономии за свою деятельность, является "антидемократическим".



Они подчеркнули, что принятие закона приведет к "углублению оккупации".



"Один закон для евреев, другой закон для палестинцев. Не может быть демократии с оккупацией", - возмутились они.