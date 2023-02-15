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Арабские депутаты в гневе из-за закона о лишении террористов гражданства
15.02.2023 19:16 Алина Груднева

Арабские депутаты в гневе из-за закона о лишении террористов гражданства

Члены "Хадаш-Таал" раскритиковали принятый сегодня в Кнессете закон о лишении террористов гражданства или вида на жительство.

По словам арабских депутатов, пункт о депортации террористов, которые получают пособия от Палестинской автономии за свою деятельность, является "антидемократическим".

Они подчеркнули, что принятие закона приведет к "углублению оккупации".

"Один закон для евреев, другой закон для палестинцев. Не может быть демократии с оккупацией", - возмутились они.

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