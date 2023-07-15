



Официально: министр обороны Великобритании покинет свой пост

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил информацию о том, что решил покинуть свой пост.



В интервью The Sunday Times глава британского оборонного ведомства сказал, что не намерен выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.



"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - отметил Уоллес.



Тем не менее, он пояснил, что преждевременно покидать свой пост не собирается. Всеобщие выборы должны быть проведены в Великобритании в течение следующих 18 месяцев.



Уоллес был министром обороны при трех премьер-министрах. Член правящей "Консервативной партии" возглавил реакцию Соединенного Королевства на вторжение России в Украину.



Ранее сообщалось, что в этой должности его могут заменить главный секретарь казначейства Джон Глен, министр безопасности Том Тугендхат или бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.