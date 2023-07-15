



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти с должности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес после четырех лет в должности рассматривает возможность покинуть правительство. Об этом пишет The Times.



Осенью премьер-министр Риши Сунак готовится перезагрузить свое правительство до следующих выборов. По данным издания, 53-летний Уоллес считает, что его время в должности главы Минобороны подходит к концу, и он взвешивает, уходить ли из правительства. Он занимал свою должность при трех премьер-министрах Великобритании.



Британскому премьеру не удалось убедить президента Байдена и других мировых лидеров в том, что Уоллес должен стать генеральным секретарем НАТО. Это заставило ряд его коллег усомниться, захочет ли Уоллес оставаться в политике.



По данным The Times, в должности его может заменить главный секретарь казначейства Джон Глен, министр безопасности Том Тугендхат или бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.