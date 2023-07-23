



Одесская епархия – патриарху: Благословенная вами ракета прилетела в алтарь

Архиепископ Виктор Одесской епархии Украинской православной церкви направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после того, как в ночь на 23 июля в Одессе в результате российского ракетного удара был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор.



В письме священник осуждает РПЦ за поддержку российского вторжения в Украину. Текст обращения опубликован в Telegram-канале Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы.



“Не единожды Вы, в своих проповедях говорите о единстве “Святой Руси”, которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением, воинство РФ сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы… Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города” – говорится в письме.



“Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что “благословенная” Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах “святой Руси!” – написал архиепископ.



Представители Русской православной церкви никак не комментировали сообщения о разрушении Свято-Преображенского собора в Одессе.



В Минобороны РФ подтвердили ночную атаку на город, но заявили, что ее целью “не был храм”. Там утверждают, что причиной разрушения Свято-Преображенского собора стало “падение зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов украинской ПВО”.



Свято-Преображенский кафедральный собор является крупнейшим православным храмом Одессы. Он относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор был заложен в 1795 году. При советской власти храм закрыли, а затем в 1936 году разрушили. В начале 2000-х его восстановили на прежнем месте. В 2010 году храм лично освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.