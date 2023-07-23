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Россия: Собор в Одессе разрушен из-за “безграмотных действий украинской ПВО”
23.07.2023 16:37 Наталья Богинская

Россия: Собор в Одессе разрушен из-за “безграмотных действий украинской ПВО”

Минобороны РФ выступило с новым заявлением о ночном ударе по Одессе. В ведомстве утверждают, что “не обстреливали Спасо-Преображенский собор в центре города, а наносили удары по местам подготовки терактов против РФ, которые располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса”.

Российские военные уверяют, что “планируют удары высокоточным оружием по Украине, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия”.

“Наиболее вероятной причиной разрушения собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса”, – пишет министерство.

 

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