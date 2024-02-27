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Обвиненный в сожжении Корана Никита Журавль получил 3,5 года колонии
27.02.2024 11:47 MIGnews.com

Обвиненный в сожжении Корана Никита Журавль получил 3,5 года колонии

Обвиненный в сожжении Корана Никита Журавль получил 3,5 года колонии общего режима. 19-летнего Никиту Журавеля обвиняли по двум статьям — “оскорбление чувств верующих” и “хулиганство”.

Его задержали в мае 2023. На допросе он признался, что поджёг Коран в Волгограде, и снял это на видео по заказу спецслужб Украины за 10 000 рублей. 

Глава СК Александр Бастрыкин лично распорядился о передаче дела Журавеля для расследования в управление по Чечне, где в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров.

В МВД не стали возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова. Сыну Кадырова было 15 лет, уголовная ответственность наступает с 16 лет.

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