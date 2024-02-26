



The NY Times: ЦРУ создало сеть секретных шпионских баз в Украине

ЦРУ помогло в создании сети секретных шпионских баз в Украине и украинской агентурной сети в странах, где орудуют спецслужбы РФ.



Об этом говорится в статье газеты The New York Times.



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Уточняется, что ЦРУ поддерживает партнерство с украинцами уже 10 лет. По данным издания, агентство при поддержке Ми-6 помогло Службе безопасности Украины создать военизированное Пятое управление для проведения операций в российском тылу.



А в 2014 году в Украину были впервые поставлены средства защищенной связи. Тогда же была проведена подготовка сотрудников Пятого управления и двух других элитных подразделений украинской разведки.



В двух европейских городах также курировалась программа обучения украинских разведчиков. Уточняется, что вдоль российской границы было создано 12 передовых оперативных баз, а после начала полномасштабной войны были построены еще две секретные базы для перехвата российских сообщений.