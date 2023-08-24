



Нужны люди: В Германии упростят получение гражданства

Правительство Германии одобрило законопроект о реформе законодательства о гражданстве страны. Как сообщает Deutsche Welle, поправки еще должен одобрить бундестаг. Согласно внесенным изменениям, получить немецкий паспорт можно будет через пять лет проживания в Германии, вместо нынешних восьми. В случае “особых интеграционных достижений” натурализация будет возможна через три года проживания в стране, сейчас для этого необходимо шесть лет.



Кроме того, теперь соискателям гражданства ФРГ не нужно будет отказываться от гражданства страны, из которой они приехали. Ранее второе гражданство допускалось только в исключительных случаях. В законопроекте говорится, что желающие получить паспорт ФРГ должны самостоятельно содержать себя и свою семью и не зависеть от государственных выплат. В гражданстве Германии откажут тем, кто совершил преступления на почве расизма и антисемитизма.



Смягчение правил получения гражданства Германии было одним из условий при формировании коалиционного правительства страны во главе с Олафом Шольцем, которое пришло на смену кабинету министров Ангелы Меркель. С помощью реформы законодательства о гражданстве правительство хочет сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников, отмечают в МВД страны.



“Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной”, – заявила глава ведомства Нэнси Фезер.