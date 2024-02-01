



Нуланд: Мистер Путин получит "приятные" сюрпризы на поле боя

Президента РФ Владимира Путина ждут "приятные" сюрпризы на поле боя, поскольку в 2024 году Украина достигнет огромного успеха. Такое заявление сделала заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая 31 января находилась с визитом в Украине.



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"Я должна сказать, что уезжаю из Киева более воодушевленной единством и решимостью относительно 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины. Я уезжаю с большей уверенностью в том, что хоть Украина и укрепляет свою оборону, мистер Путин получит "приятные" сюрпризы на поле боя, и Украина достигнет огромного успеха в этом году", – заявила госпожа Нуланд.



К слову, замгоссекретаря США подтвердила, что в Украину поступят высокоточные наземные бомбы GLSDB с дальностью 150 км, и произойдет это уже в ближайшее время.



