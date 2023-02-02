



Новый план: тысячи израильтян получат разрешения на оружие



Во вторник министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир "взорвал" срочное обсуждение, которое он созвал с руководителями отдела выдачи разрешений на огнестрельное оружие . Это произошло после их заявления о том, что они не в состоянии ответить на тысячи запросов на получение лицензий на ношение оружия. "Если решение не будет найдено к завтрашнему дню", - заявил Бен Гвир, - "отделение будет закрыто".



Вчера, 1 февраля, представители отдела снова встретились с министром и представили ему разработанный ими план, цель которого - преодолеть задержки в выдаче лицензий на оружие.



Новый план включает в себя изменения по двум направлениям: как в плане дополнительного персонала и рабочего времени, так и в плане изменения критериев получения лицензии, чтобы они были проще для людей, которым не нужно пробиваться через толщу бюрократии, например, для сотрудников сил безопасности.



На сегодняшний день в отделе лицензирования работают 12 чиновников, которые обрабатывают тысячи заявлений, подаваемых каждый год. Согласно плану, их число почти удвоится и вскоре будет увеличено до 20 чиновников.



Рабочее время также значительно увеличится. На сегодняшний день по всей стране работают шесть бюро, которые работают по четыре часа три дня в неделю, и еще два с половиной часа в другой день. Результат: ожидание собеседования в отделе составляет шесть месяцев и более.



Новый план предусматривает переход на работу пять дней в неделю, и его цель - удвоить количество проводимых в час собеседований - с трех до шести.



В 2022 году было подано 42 236 новых заявлений на получение лицензии на ношение личного огнестрельного оружия. Этот год является рекордным по сравнению с любым предыдущим периодом.



В прошлом году было выдано 10 986 лицензий и еще 4 404 лицензии с условным одобрением. 9 256 заявок были отклонены, а 17 373 заявки все еще находятся в процессе рассмотрения и требуют заполнения документов или прохождения собеседования. Срок действия еще 217 заявок истек.



Цель после запланированной реформы в департаменте - проводить не менее 5 000-8 000 собеседований в месяц.



На сегодняшний день в Израиле насчитывается около 155 168 единиц огнестрельного оружия, которым владеют 147 248 гражданина.



По словам чиновника Министерства национальной безопасности: "Цель - достичь выдачи тысяч лицензий ежемесячно, пока не будет ликвидирован этот затор".



Предлагаемая реформа также включает изменение критериев получения лицензии, отменяя этап собеседования для тех, кто является офицером армии, полиции, ШАБАК, пожарной охраны, ШАБАС, Моссада и МАГАВ. Такое освобождение от проведения собеседования значительно сокращает процедуру получения лицензии.