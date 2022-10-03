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Новый командующий Западного военного округа РФ учился в Украине
03.10.2022 17:33 Ольга Белозерова

Новый командующий Западного военного округа РФ учился в Украине

В Западном военном округе РФ назначили нового командующего, им стал генерал-лейтенант Роман Бердников.

Как сообщает РБК, ранее Бердников был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а также командовал российскими подразделениями в Сирии.

Бердников в 1991 году окончил Киевское суворовское училище. В одном из интервью он заявлял, что когда он учился в Украине, "тогда уже началось притеснение по национальному признаку". 

"На Украине, где я учился в Киевском суворовском училище, тогда уже началось притеснение по национальному признаку. Помню, перед нашим выпуском националисты РУХ убили суворовца…Надо было определяться не только кем быть в дальнейшем, но и в какой стране жить", - цитирует военачальника РБК. 

 

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