



Новая Зеландия вводит запрет на поездки для "экстремистских" поселенцев

В дополнение к включению ХАМАС в список террористических организаций, Новая Зеландия вводит запрет на поездки для "экстремистски настроенных" израильских поселенцев, которые, по ее словам, совершают нападения на палестинцев в Иудее и Самарии.



Премьер-министр Кристофер Лаксон заявил, что он "серьезно обеспокоен значительным ростом экстремистского насилия, совершенного израильскими поселенцами" против палестинцев в последние месяцы.



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"Это особенно дестабилизирует ситуацию, которая и без того является серьезным кризисом", - говорит Лаксон.

