Новости » Политика
Новая Зеландия вводит запрет на поездки для "экстремистских" поселенцев
29.02.2024 07:45 MIGnews.com

Новая Зеландия вводит запрет на поездки для "экстремистских" поселенцев

В дополнение к включению ХАМАС в список террористических организаций, Новая Зеландия вводит запрет на поездки для "экстремистски настроенных" израильских поселенцев, которые, по ее словам, совершают нападения на палестинцев в Иудее и Самарии.

Премьер-министр Кристофер Лаксон заявил, что он "серьезно обеспокоен значительным ростом экстремистского насилия, совершенного израильскими поселенцами" против палестинцев в последние месяцы.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Это особенно дестабилизирует ситуацию, которая и без того является серьезным кризисом", - говорит Лаксон.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы