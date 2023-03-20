



Норвегия передала Украине партию танков Leopard 2

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательные машины. Кроме того, страна предоставляет средства на боеприпасы и запасные части.



В Министерстве обороны Норвегии также опубликовали фото, на которых показана передача военной техники из Норвегии в Украину. Отмечается, что страна решила присоединиться к передаче танков Украине 26 января.



"Вскоре после этого было решено, что Норвегия передаст Украине восемь танков типа Leopard 2 и до четырех машин поддержки. Танки уже на месте, а в Польше, под эгидой ЕС, продолжается подготовка личного состава," – говорится в сообщении.



Известно, что военную технику перевозили с помощью транспортного самолета Ан-124.

