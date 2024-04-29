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Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии близка к завершению
29.04.2024 14:56 MIGnews.com

Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии близка к завершению

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Саудовская Аравия за последний месяц проделали интенсивную совместную работу по нормализации израильско-саудовских отношений.

"Работа, которую Саудовская Аравия и США проделывают вместе в рамках наших собственных соглашений, я думаю, потенциально очень близка к завершению", — говорит Блинкен в Эр-Рияде.

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Блинкен говорит, что он еще не видел плана Израиля по наступлению в Рафиахе, который защитил бы гражданское население.
 

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