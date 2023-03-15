



Нетаниягу вылетит в Берлин: что на повестке дня

В среду, 15 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит с официальным визитом в Берлин.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.



В Берлине Нетаниягу встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это будет их первая встреча с момента вступления в должность.



Они обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаниягу подчеркнет необходимость воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.



Кроме того, он планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и посетить церемонию поминовения жертв Холокоста, которая состоится в мемориальном комплексе Платформа 17.

