Нетаниягу вылетит в Берлин: что на повестке дня
В среду, 15 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит с официальным визитом в Берлин.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.
В Берлине Нетаниягу встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это будет их первая встреча с момента вступления в должность.
Они обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаниягу подчеркнет необходимость воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.
Кроме того, он планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и посетить церемонию поминовения жертв Холокоста, которая состоится в мемориальном комплексе Платформа 17.