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Нетаниягу вылетит в Берлин: что на повестке дня
15.03.2023 13:18 Алина Груднева

Нетаниягу вылетит в Берлин: что на повестке дня

В среду, 15 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит с официальным визитом в Берлин.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

В Берлине Нетаниягу встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это будет их первая встреча с момента вступления в должность.

Они обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаниягу подчеркнет необходимость воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.

Кроме того, он планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и посетить церемонию поминовения жертв Холокоста, которая состоится в мемориальном комплексе Платформа 17.
 

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