



Нетаниягу встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 7 сентября встретился в Иерусалиме с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.



“У нас прекрасные отношения с НАТО и отличное сотрудничество, и я надеюсь на его дальнейшее развитие”, – сказал премьер-министр. “У нас есть большие возможности для достижения мира в нашем регионе, но у нас также есть большие проблемы, в основном со стороны Ирана и, конечно же, из других регионов”.



Джоанэ ответил, что приехал в иерусалим, чтобы “отметить новое начало очень прочного партнерства между НАТО и Государством Израиль”

“Мы разделяем многие опасения, которые разделяет Израиль. Мы видим, что авторитарные режимы, такие как Иран, Северная Корея и Россия, создают проблемы безопасности как в Европе, так и на Ближнем Востоке”, – сообщил он.



Заместителем генерального секретаря НАТО подтвердил “сильную заинтересованность в развитии исключительной технологической сложности вашей великой нации”.



“Я возглавляю инновации в НАТО, и благодаря новому партнерству, которое мы собираемся начать в ближайшие несколько недель, я знаю, что мы выведем наше партнерство на новый уровень. И для меня большая честь находиться в Израиле, стране, которой мы восхищаемся, уважаем и с которой надеемся сотрудничать еще теснее”, – добавил он.