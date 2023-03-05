



Нетаниягу встретился с премьер-министром Словакии в Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в воскресенье с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Иерусалиме.



В ходе встречи два лидера обсудили углубление сотрудничества между Израилем и Словакией, в частности в сферах технологий, инноваций и туризма, а также региональные вопросы.



Нетаниягу подчеркнул необходимость предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Они также обсудили возможности расширения круга мира в продолжение Авраамовских соглашений.



Нетаниягу и Хегер сначала встретились наедине, а затем провели встречу в расширенном составе.



“Премьер-министр, я очень рад приветствовать вас здесь. У Словакии и Израиля прекрасные отношения, которые постоянно улучшаются во всех областях. Поэтому я надеюсь, что этот разговор позволит нам продвинуться еще дальше”, — сказал Нетаниягу.



“Мы рады сотрудничать с вами в вопросах безопасности и процветания обеих наших стран, и я с нетерпением жду возможности сделать больше”, - подчеркнул премьер.



