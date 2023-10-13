



Нетаниягу: враги Израиля только начали расплачиваться за свои зверства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к нации по поводу продолжающейся войны в Газе.



"Сегодня мы все понимаем, что боремся за наш дом, мы сражаемся как львы! Солдаты, полиция, гражданские лица, силы безопасности, медицинские и спасательные службы и граждане Израиля", - сказал он.



По словам главы израильского правительства, он поговорил в пятницу, 13 октября, с семьями, которые потеряли своих близких.



"Мы никогда не забудем зверств врага. Мы противостоим врагу с беспрецедентной силой. Это только начало. Наши враги только начали расплачиваться за зверства. Я не буду подробно рассказывать, что будет дальше, но это только начало", - добавил он.



Нетаниягу подчеркнул, что Израиль получает масштабную международную поддержку. Сегодня он встретился с министром обороны США и главой Еврокомиссии. По словам премьера, Еврейское Государство получит большое количество боеприпасов и всего необходимого для своей защиты.



"Мы уничтожим ХАМАС и одержим победу. Мы закончим эту войну и будем сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.



