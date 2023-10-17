



Нетаниягу: весь мир должен знать, кто ударил по больнице в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на обвинения и прокомментировал отчет ЦАХАЛа относительно удара по больнице в городе Газа, из-за которого погибло много людей.



"Весь мир должен знать! Удар по больнице нанесли варвары террористы в Газе, а не ЦАХАЛ. ТОТ, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", - подчеркнул он.



Ранее представитель Армии обороны Израиля официально ответил на массовые обвинения в причастности ЦАХАЛа к авиаудару по больнице.



"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе в момент удара. Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу", - подчеркнули в ЦАХАЛе.