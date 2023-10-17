ЦАХАЛ об ударе по больнице: ответственен Исламский джихад
За запуск ракеты, угодившей в больницу Аль-Мамадани в центре города Газа, ответственность несет "Исламский джихад", осуществлявший в тот момент залп в сторону Израиля.
Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля в ответ на массовые обвинения ЦАХАЛа в авиаударе.
"Анализ показывает, что террористы выпустили ракеты в непосредственной близости от больницы в момент удара. Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что Исламский джихад несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в Газе", - сказано в заявлении.
Уточняется, что израильские военные на атакуют больницы в ходе операции "Железные мечи".
"Больницы не являются целями ЦАХАЛа. Источник взрыва выясняется", — пояснил военные в комментарии Fox News.