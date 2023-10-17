



Реакция арабского мира, ЕС, Канады и ВОЗ на взрыв в больнице в Газе

Реакция арабского и мусульманского мира на взрывы в больнице Аль-Мамадани в центре города Газа не заставила себя долго ждать.



В Иордании сразу обвинили в авиаударе Израиль, хотя в ЦАХАЛе не подтвердили операцию в том районе. В Аммане сразу вспыхнули жесткие беспорядки. Пропалестинские протестующие попытались взять штурмом израильское посольство и поджечь здание.



Египет охарактеризовал произошедшее как "намеренную бомбардировку" и "серьезное нарушение международного, гуманитарного права", призвав Израиль "немедленно прекратить политику коллективного наказания против жителей Газы".



Глава Лиги арабских государств призвал западных лидеров "немедленно остановить эту катастрофу", обвинив Израиль "в военных преступлениях".



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предполагаемый авиаудар "последним примером атак, лишенных элементарных человеческих ценностей". Не обошлось и без аналогичных заявлений со стороны Катара, а также Ирана.



Но не только арабский мир отреагировал на взрыв в больнице в Газе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку "ужасной, неприемлемой и противозаконной". Всемирная организация здравоохранения решительно осудила нападение на арабскую больницу, а глава ЕС Шарль Мишель заявил, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре нарушает международное право.