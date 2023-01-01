



Нетаниягу в ответ на резолюцию ООН: Эта позорная резолюция нам не указ





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на решение ООН запросить у “Всемирного суда” правовую оценку последствий израильской политики на оккупированных палестинских территориях.



Заявление выдержано в довольно жестком тоне: “Как и сотни прежних тенденциозных антиизраильских решений, которые принимались годами, и нынешнее позорное решение ни к чему не обязывает правительство Израиля”.



“«Еврейский народ не является оккупантом своей собственной земли, он не оккупант в нашей вечной столице Иерусалиме. Ни одно решение ООН не отменит эту историческую правду”, – заявил Нетаниягу.



При этом премьер-министр отметил достижение израильской дипломатии – за месяц усилиями президента Герцога, постпреда в ООН Гилада Эрдана и МИД Израиля удалось “изменить голосование 11 государств”.



Однако, Нетаниягу не упомянул, что это было достигнуто и усилиями его предшественника Яира Лапида.



Согласно Уставу ООН, решения Международного суда справедливости носят обязывающий характер, хотя механизма принуждения к их исполнению не существует.