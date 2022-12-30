



"Позорное шоу лжи": ГА ООН проведет голосование по антиизраильской резолюции

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по антиизраильской резолюции, предлагающей запросить консультативное заключение Международного суда ООН в Гааге относительно "правового статуса оккупации".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В резолюции говорится, что присутствие Израиля в Иерусалиме, Иудее и Самарии является незаконным, и содержится просьба к Суду рекомендовать шаги, которые ООН и страны мира должны предпринять против Израиля.



Комитет ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (Четвертый комитет) в прошлом месяце проголосовал за одобрение этого предложения и передал его на утверждение Генеральной Ассамблее.



Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил перед пятничным голосованием: "Возмутительная резолюция, требующая консультативного заключения Международного Суда, является моральным пятном на ООН и каждой стране, которая ее поддерживает. Ни один международный орган не может решить, что евреи являются "оккупантами" на своей родине, и любое решение судебного органа, получившего свой мандат от морально несостоятельной и политизированной ООН, абсолютно нелегитимно".



"Палестинцы отвергают все мирные инициативы, одновременно поддерживая и подстрекая к террору. Вместо того, чтобы подталкивать палестинцев к переменам, ООН делает обратное: помогает им навредить единственной живой демократии на Ближнем Востоке, которая недавно подписала 4 мирных соглашения с арабскими странами. Мы не будем принимать участие в этом позорном шоу лжи", - добавил дипломат.



Посол Эрдан продолжил: "Решение провести голосование по Израилю в Шаббат является еще одним примером морального упадка ООН, который не позволяет позиции Израиля быть услышанной в голосовании, результаты которого предопределены".



В связи с тем, что голосование будет проводиться в Шаббат, Гилад Эрдан объявил, что не будет выступать на заседании. По его словам, представители Соединенных Штатов при ООН проголосуют против предложенной резолюции от имени Государства Израиль.

