



Нетаниягу: связь с администрацией США крепче, чем когда-либо

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал непростые в последнее время отношения с американской администрацией.



Соответствующее заявление он сделал в интервью Wall Street Journal.



"Я знаю президента Байдена более 40 лет, это была близкая дружба. Мы не всегда и не во всем согласны, мы часто расходимся во мнениях. Но думаю, что он может называть себя сионистом, произраильским. Хотя, как и в любой семье, мы можем расходиться во мнениях и часто так и происходит, но я не сомневаюсь в его чувствах и верю, что так будет и дальше", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, когда Байден был вице-президентом при администрация Барака Обамы, он всегда пытался найти "золотую середину" во время интенсивных конфликтов. Глава израильского правительства также прокомментировал тот факт, что до сих пор не получил приглашение в Белый Дом.



"Вопрос о приглашении затуманивает взгляды людей и их знания о том, что происходит между нашими двумя правительствами. На самом деле сотрудничество в сфере безопасности, военное и разведывательное сотрудничество сейчас сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.