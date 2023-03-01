



Нетаниягу позвонил Ганцу

На фоне массовых беспорядков из-за правительственного плана правовой реформы состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганцем.



По словам главы израильского правительства, он готов к переговорам с оппозицией относительно дальнейших законодательных решений в отношении реформы.



"Мои двери всегда открыты. Можете приходить прямо сейчас", - сказал Нетаниягу.



Как сообщалось ранее, Ганц предупредил, что Израиль стоит на пороге "гражданской войны", в связи с чем необходимо остановить все законодательные процессы и начать диалог относительно плана судебной реформы.