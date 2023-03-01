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Нетаниягу позвонил Ганцу
01.03.2023 17:52 Алина Груднева

Нетаниягу позвонил Ганцу

На фоне массовых беспорядков из-за правительственного плана правовой реформы состоялся телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганцем.

По словам главы израильского правительства, он готов к переговорам с оппозицией относительно дальнейших законодательных решений в отношении реформы.

"Мои двери всегда открыты. Можете приходить прямо сейчас", - сказал Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, Ганц предупредил, что Израиль стоит на пороге "гражданской войны", в связи с чем необходимо остановить все законодательные процессы и начать диалог относительно плана судебной реформы.

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