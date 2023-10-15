



Нетаниягу открыл первое заседание чрезвычайного национального правительства

Открывая заседание правительства, Нетаниягу и министры почтили минутой молчания память хладнокровно убитых мирных израильтян и павших в бою воинов.



“Это первое заседание чрезвычайного национального правительства. К нам присоединились еще пять министров – Бени, Гади, Хили, Гидеон и Ифат”, – заявил премьер. “Мы работаем круглосуточно, как одна команда, единым фронтом. Наше единство – это ясное послание народу, врагам и всему миру”.



“Я видел наших замечательных бойцов на передовой. Они знают, что за ними весь народ. Они понимают масштаб задачи, и готовы действовать в любой момент, чтобы истребить кровавых чудовищ, стремящихся нас уничтожить”, – сказал Нетаниягу. “ХАМАС думал разбить нас, но мы разобьем его”.



В начале заседания глава АМАЦа генерал-майор Одед Басюк доложил правительству о текущей ситуации в сфере безопасности.

