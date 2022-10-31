



Нетаниягу обещает “нейтрализовать” ливанскую сделку

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что в случае избрания он будет работать над “нейтрализацией” недавно подписанного Израилем соглашения о морской границе с Ливаном, сохраняя при этом статус-кво на Храмовой горе.



Глава “Ликуд” сказал, что будет относиться к новому соглашению о морской границе с Ливаном, подписанному правительством Лапида на прошлой неделе, так же как он отнесся к соглашениям в Осло во время его первого срока на посту премьер-министра в 1990-х годах.

Соглашение “не было расторгнуто, оно было нейтрализовано”.



Во время интервью Нетаниягу также ответил на требование лидера “Оцма Иехудит” Итамара Бен-Гвира назначить его министром общественной безопасности в будущем правом правительстве.



“Я не исключаю Бен-Гвира на посту министра общественной безопасности, но есть много кандидатов”, – заявил Нетаниягу в понедельник утром, 31 октября.



Лидер “Ликуда” также сказал в интервью радио "Галей Цахаль", что он сохранит статус-кво на Храмовой горе, несмотря на давление со стороны партии “Оцма Иехудит”.