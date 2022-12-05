



Нетаниягу о критике: ложь и разгон паники

Биньямин Нетаниягу отверг критику со стороны его политических оппонентов в связи с передачей Ави Маозу отдела внешних программ в министерстве образования.

Он назвал критику "ложью и распространением паники".

"Лапид и Ганц не признают результатов выборов и распыляют ложь и панику против правительства, избранного большинством", — сказал Нетаниягу.

Он обвинил Лапида в проведении кампании по делегитимизации выбора народа.

Кроме того, Нетаниягу поклялся ответственно выполнять волю народа.