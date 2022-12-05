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Нетаниягу о критике: ложь и разгон паники
05.12.2022 18:23 Алина Груднева

Нетаниягу о критике: ложь и разгон паники

Биньямин Нетаниягу отверг критику со стороны его политических оппонентов в связи с передачей Ави Маозу отдела внешних программ в министерстве образования.

 
Он назвал критику "ложью и распространением паники".
 
"Лапид и Ганц не признают результатов выборов и распыляют ложь и панику против правительства, избранного большинством", — сказал Нетаниягу.
 
Он обвинил Лапида в проведении кампании по делегитимизации выбора народа.
 
Кроме того, Нетаниягу поклялся ответственно выполнять волю народа.

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