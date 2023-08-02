



Нетаниягу на NBC: Апартеид — это чушь

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг обвинение в том, что палестинцы в Иудее и Самарии живут в ситуации, похожей на апартеид, заявив NBC, что реальная опасность в этом регионе — это этническая чистка евреев.



"Это чушь", — сказал Нетаньяху, отметив, что реальную опасность представляют этнические чистки евреев.



"Есть те, кто говорит, что "мы должны избавиться от евреев, потому что иначе у нас не может быть мира". Это как если бы я сказал, что миллион и более граждан Израиля, которые являются арабами, должны быть изгнаны, потому что у нас не может быть мира, если у нас не будет очищенного государства", добавил премьер-министр.



В конце концов, сказал он, израильтянам и палестинцам "придется жить вместе ".



"Большинство израильтян не хотят, чтобы Израиль просто ушел из Иудеи и Самарии, потому что мы пытались это сделать", — сказал Нетаньяху.



Он указал на закрепление иранской марионетки "Хизбалла" на юге Ливана после того, как Израиль в одностороннем порядке ушел оттуда в 2000 году. ХАМАС, которая также является поддерживаемой Ираном террористической организацией, захватила Газу через год после того, как Израиль вывел свои силы с этой территории.



"Любое мирное соглашение возлагало бы на Израиль ответственность за безопасность, потому что это крошечная территория. Если мы просто дадим эту суверенную силу безопасности палестинцам, которые находятся рядом с нами, тогда в дело вступит Иран", - сказал Нетаньяху.